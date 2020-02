डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के अलावा साथ आने वालों में दो भारतीय अधिकारी भी शामिल

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) की भारत की यात्रा के दौरान प्रथम महिला मिलेनिया ट्रंप ( Melania Trump ) और उनकी बेटी इवांका ट्रंप ( Ivanka Trump ) और दामाद जारेड कुशनेर के अलावा दो भारतीय अधिकारी भी दौरे पर आएंगे।

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, ट्रंप के कैबिनेट के दो सदस्य कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस और एनर्जी डैन ब्रोइलेट उनके साथ होंगे।

