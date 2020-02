सोशल मीडिया पर छाया डोनाल्ड ट्रंप का बाहुबली अवतार, वीडियो में मेलानिया और मोदी भी कर रहे कमाल

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) कल यानी सोमवार को भारत दौरे पर आने वाले हैं। ट्रंप दो दिन तक भारत में रहेंगे।

इस दौरान उनके साथ अमरीका की प्रथम महिला मिलेनिया ट्रंप ( Melania Trump ), बेटी इवांका ट्रंप ( Iwanka Trump ) और दामाद जारेड कुशनेर भी भारत आएंगे।

ट्रंप के भारत दौरे से पहले उनके स्वागत की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम ( Motera Stadium ) जहां दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो गया है, वहीं आगरा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है।

इसके साथ सोशल मीडिया पर ट्रंप की भारत यात्रा का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है।

सोशल मीडिया पर छाया डोनाल्ड ट्रंप का खुमार, ट्विटर पर 'ट्रंपेंद्र मोदी' की तस्वीर वायरल

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG