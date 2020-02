Delhi Violence LIVE: दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 30, 106 गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा ( Violence in Delhi ) के चलते जान गवांने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई।

हालांकि रविवार के बाद विकराल रूप धारण कर चुकी हिंसा ( Delhi Violence ) अब धीरे-धीरे थमने लगी है। बुधवार को दिल्ली में कोई भी हिंसक घटना रिकॉर्ड नहीं की गई।

वहीं, हाई कोर्ट के सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है।

इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ( Ajit Doval ) ने मोर्चा संभाल लिया है। डोभाल दिल्ली की सड़कों पर उतर कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं।

Delhi: Latest visuals from Chand Bagh, Bhajanpura and Khajuri Khas. Roads in the violence affected areas are being cleaned. #DelhiViolence pic.twitter.com/jfVyh4DvMx