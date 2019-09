अल-कायदा और आईएस आतंकियों की बड़ी साजिश, भारत में रहने वाले यहूदी-इजराइली निशाने पर

नई दिल्ली। खुफिया एजेंसियों की मानें तो अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट्स जैसे दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठनों की नजर इस वक्त भारत पर टिकी है। खुफिया विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अल-कायदा और आईएस से जुड़े आतंकी सितंबर और अक्टूबर में भारत में रहने वाले यहूदियों और इजराइली समुदायों पर हमले की साजिश रह रहे हैं।

इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने उन राज्यों को अलर्ट किया है जहां पर यहूदियों की तादाद ज्यादा है और हमले की आशंका है।

दरअसल सितंबर और अक्टूबर के दौरान यहूदियों के तीन त्योहार पड़ते हैं। इनमें 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यहूदियों का नया साल रोश हाशानाह, 8-9 अक्टूबर को होने वाला यहूदी धर्म का पवित्र दिन योम किप्पुर और 13-23 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला सुक्कोट शामिल है।

