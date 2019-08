महाराष्ट्र: भिवंडी में ताश के पत्तों की तरह गिरी चार मंजिला इमारत, दो लोगों की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक चार मंजिला इमारत गिर गई है। इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है।

जानकारी के मुताबिक, शांति नगर इलाके में देर रात बिल्डिंग का कॉलम हिलने लगा था। यह सूचना मिलते ही बिल्डिंग में हड़कंप मच गया।

जब तक पूरी बिल्डिंग खाली होती तब तक यह भीषण हादसा हो गया। हालांकि, महानगरपालिका का कहना है कि उसने समय रहते बिल्डिंग खाली करवा ली थी। लेकिन, कुछ लोग बिना अनुमति के दोबारा बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गए।

Maharashtra: Rescue operations continue at the building collapse site in Bhiwandi. The incident has claimed lives of 2 people so far. pic.twitter.com/hSLXoVlmn5