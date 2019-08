कार एक्सीडेंट के बाद हिरासत में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का बेटा, PM को किया ट्वीट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी को हिरासत में लिया गया है। आकाश मुखर्जी को कार एक्सीडेंट के बाद हिरासत में लिया गया है। आकाश पर आरोप है कि नशे की हालत में उसने एक क्लब की दीवार में टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग बाल-बाल बच गए। फिलहाल, आकाश मुखर्जी से पूछताछ लगातार जारी है।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार देर रात दक्षिण कोलकाता के गोल्फ गार्डन में आकाश मुखर्जी अपनी गाडी़ मोड़ रहे थे। ठीक उसी वक्त उनकी कार दीवार से जा टकराई। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आकाश नशे में धुत थे।

इस हादसे में कई लोग बाल-बाल बच गए। खुद आकाश भी बाल-बाल बचे। कार का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और चालक उसमें फंस गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे की सूचना पर पास ही के अपार्टमेंट में रहने वाले आकाश के पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटे को कार से बाहर निकालने में मदद की।

My son has met with an accident near MY RESIDENCE.

I called police to tke care of it with all legal implications

No favours/ politics plz.



I love my son & will tk cr of him BUT, LAW SHOULD TAKE ITS OWN COURSE. न मै घलत करती हूं, न मै सेहेती हू @narendramodi

मै बिकाऊ नही हूँ