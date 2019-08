पश्चिम बंगाल: जन्माष्टमी उत्सव के दौरान गिरी मंदिर की दीवार, चार श्रद्धालुओं की मौत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान मंदिर की दीवार गिरने से चार श्रद्धुलाओं की मौत हो गई है। जबकि, इस दर्दनाक हादसे में 27 भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

West Bengal CM Mamata Banerjee has announced a compensation of Rs. 5 lakhs for the family of the deceased, Rs.1 lakh for those who got critically injured and Rs. 50,000 for others with minor injuries. https://t.co/95RZP5PNTf