फॉर्महाउस में सेक्स रैकेट चलाने वाले मेघालय के BJP नेता UP से गिरफ्तार, पार्टी ने यह कहकर किया बचाव

BJP Leader Sex Racket Case: मेघालय बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराक को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया। मराक पर अपने फॉर्म हाउस में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। 24 जुलाई को सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद से वह फरार चल रहे थे।

Updated: July 27, 2022 08:20:43 am

BJP leader Bernard marak accused of running Sex Racket Arrested in up