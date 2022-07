मेघालयः सेक्स रैकेट चलाने वाले BJP नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, रिसार्ट से इस हाल में पकड़े गए थे 6 बच्चे सहित 73 लोग

BJP Leader Sex Racket Case: मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में बीते 24 जुलाई को छापेमारी कर पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। यह सेक्स रैकेट बीजेपी के एक नेता के फॉर्महाउस से चलाया जा रहा था। छापेमारी के बाद से फरार उक्त बीजेपी नेता के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

Non Bailable Arrest Warrant Against BJP Leader in Sex racket case