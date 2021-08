Mumbai: बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, 7 एफआईआर  दर्ज

नई दिल्ली। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की जन आर्शीवाद यात्रा ( BJP Jan Ashirwad Yatra ) को लेकर उद्धव सरकार सख्त नजर आई। यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल ( Covid-19 Protocol ) के उल्लंघन के आरोप में मुंबई के विले पार्ले, खेरवादी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर और गोवांडी पुलिस थाने में कार्यकर्ताओं के खिलाफ सात एफआईआर ( FIR ) दर्ज की गई हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया था उल्लंघन

भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस यात्रा में कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। जबकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ऐसा करना जरूरी है। इसके साथ ही यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया था। इसी के चलते मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ( BJP Workers ) के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं।

Mumbai: Seven separate FIRs registered at Vile Parle, Kherwadi, Mahim, Shivaji Park, Dadar, Chembur, Govandi police stations against BJP's Jan Ashirwad Yatra for violation of #COVID19 protocols.