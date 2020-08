निर्देशक Mahesh Manjrekar से अंडरवर्ल्ड डॉन Abu Salem के नाम से मांगे 35 करोड़ रुपए, पुलिस गिरफ्त में आरोपी

नई दिल्ली। बॉलीवुड ( Bollywood ) में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) केस में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे हैं तो वहीं अब अंडरवर्ल्ड ( Underworld ) का साया एक बार फिर मंडराने लगा है। ताजा मामला निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर से जुड़ा है। महेश मांजरेकर को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम पर एक शख्स ने फोन किया। इस शख्स ने डायरेक्टर से 35 करोड़ रुपए की मांग की।

मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मानसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी की सबसे बड़ी चेतावनी, देश के इन राज्यों में अगले कुछ घंटों में होगी जोरदार बारिश

#Correction Director & actor Mahesh Manjrekar received an extortion* call from a person, in the name of underworld don Abu Salem. Anti-extortion cell has arrested an accused, who was trying to extort Rs 35 crore through the threat call: Mumbai Police