मोस्ट वांटेड Dawood Ibrahim से नाम जुड़ने पर गुस्साई Pakistani अभिनेत्री Mehwish Hayat, दिया ये जवाब

नई दिल्ली। भारत के मोस्ट वांटेड ( Most Wanted ) अपराधी दाऊद इब्राहिम ( Dawood Ibrahim ) का नाम इन दिनों पाकिस्तानी ( Pakistan ) अभिनेत्री (Actress ) मेहविश हयात ( Mehwish Hayat ) से जुड़ रहा है। दरअसल मेहविश हयात को दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। दाऊद के कहने पर ही मेहविश को कई फिल्मों में काम भी मिला है। दाऊद से बढ़ती नजदीकियों की वजह से मेहविश को अब 'गैंगस्टर गुड़िया' के नाम से भी जाना जा रहा है।

हालांकि ये पहली ऐसी अभिनेत्री नहीं है जिसका नाम मोस्ट वांटेड के साथ जुड़ा है। इससे पहले भी कई अभिनेत्रियों का नाम दाऊद से जुड़ चुका है। दाऊद से नाम जुड़ने के बाद मेहविश हयात को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कियाजा रहा है। आईए जानते हैं आखिर कौन है मेहविश हयात।

37 साल की महविश हयात को कुछ वर्ष पहले तक कोई नहीं जानता था। लेकिन दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ने के बाद वे सोशल मीडिया सेनसेशन बन चुकी हैं। हयात का जन्म 6 जनवरी 1983 को हुआ। दरअसल मेहविश के करियर की शुरुआत में ही एक आइटम सॉन्ग किया जिसने उन्हें अलग पहचान दी।

इसके अलावा लॉड वेडिंग, पंजाब नहीं जाऊंगी और एक्टर इन लॉ में एक्टिंग के लिए खासतौर पर जाना जाता है। इसके बाद वे पाकिस्तान की मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री का एक मशहूर चेहरा बन गई हैं। दाऊद की ये नई गर्लफ्रेंड उनसे करीब 27 साल छोटी हैं।

मेहविश हयात को वर्ष 2019 में एक बड़े नागरिक सम्मान तमगा-ए-इम्तियाज से नवाजा गया। हालांकि मेहविश को ये सम्मान दिए जाने पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए कि आखिर एक अंजान और औसत दर्जे की अभिनेत्री ने ऐसा किया कर दिया कि उसे इतना बड़ा सम्मान दिया गया।

