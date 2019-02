हार्दिक, राहुल और करण जौहर के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जाने क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। इंडियन टीम के दो बड़े खिलाड़ी हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निदेशक करण जोहर पर भी मामला दर्ज हुआ है। देश की तीन बड़ी हस्तियों के खिलाफ हुई इस कानूनी कार्रवाई से लोगों में चर्चा का माहौल है।

Rajasthan: Case registered against Hardik Pandya , KL Rahul & Karan Johar in Jodhpur for comments made during Johar's talk show in December last year. pic.twitter.com/eC19D3jxoP