Cyber Security Incidents: भारत सरकार के अनुसार 2021 में 6 लाख से अधिक ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले हुए दर्ज

नई दिल्ली। Cyber Security Incidents को लेकर सरकार गंभीर हो रही है जिसको लेकर सरकार ने 416 करोड़ का फंड साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है। साल दर साल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं जिसमे लोगो को लाखों-करोड़ों का चूना लग चुका है और इस दिशा में सरकार द्वारा कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। लगातार इन मामलों में बढ़त जारी हैं और कुछ मामलों में तो कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हो पाती।

Cyber Security के 6.07 लाख से ज्यादा मामले

भारत में साइबर फ्रॉड की बात करे तो 2019 में 3,94,499 मामले सामने आए वहीं 2020 में 11,58,208 और 2021 में 6,07,220 (जून तक) मामले आये। ये आंकड़े इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-IN) द्वारा भारत में जुटाए जाते हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी (Ministry of state For Electronic And IT) के राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) ने सदन में कहा कि सरकार National Cyber Security बिल 2021 को जारी कर रही है जो देश की साइबर सुरक्षा को सुरक्षित करने में मदद करेगा।

हर साल साइबर सिक्योरिटी के लिए मिलने वाला फंड

Cyber Security के लिए सरकार हर साल फंड जारी करती है। 2016-17 में 70 करोड़, 2017-18 में 140.48 करोड़, 2018-19 में 150 करोड़, 2019-20 में 162 करोड़, 2020-21 में 310 करोड़ और 2021-22 में 416 करोड़ रुपये सरकार द्वारा जारी किए गए।

चद्रशेखर ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कई वेबसाइट्स द्वारा ऑनलाइन देह व्यापार की भी शिकायत मिल रही है। इन गंभीर समस्याओं को देखते हुए सरकार साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफी सतर्क है और जल्द ही कार्यवाही करेगी।

SANDESH APPLICATION

सरकार द्वारा संदेश ऐप (Sandesh App) को भी डेवलप किया गया है, जो कि एक इंस्टेट मेसेजिंग ऐप होगा। भारत सरकार द्वारा लाया गया ये एप्लिकेशन ग्रुप मेसेजिंग, क्लाउड स्टोरेज, फाइल एंड मीडिया शेयरिंग जैसी सभी सुविधाएं देगा। संदेश एप्लिकेशन ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा।