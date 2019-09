नई दिल्ली। दिल्‍ली मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के येलो लाइन (Yellow Line) मेट्रो ट्रैक पर अचानक एक शख्स आ गया, जिससे मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो गई। दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मुताबिक यह वाक्या समयपुर बादली-हुडा सिटी सेंटर रूट के GTB नगर मेट्रो स्‍टेशन का है।

इस बारे में दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। DMRC ने ट्वीट किया, 'मेट्रो ट्रैक पर किसी व्यक्ति के आने की वजह से समयपुर बादली-हुडा सिटी सेंटर रूट के GTB नगर मेट्रो स्‍टेशन की सेवाएं कुछ समय के लिए बाधिक हैं।'इसके बाद दिल्‍ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर अन्‍य रूट पर मेट्रो के समान्‍य परिचालन की जानकारी दी।

Yellow Line Update



Delay in service between Samaypur Badli and Vishwavidyalaya due to a passenger on track at GTB Nagar.



Normal service on all other lines.