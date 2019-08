नई दिल्ली। तेलंगाना एक्सप्रेस (Telangana Express) में अभी-अभी आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने की खबर से ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार ट्रेन के 9वें कोच के पहियों में आग निकलती दिखाई थी।

ट्रेन के पहियों से निकलती आग की लपटे और धुआं निकलता देख रेलवे विभाग तुरंत हरकत में आ गया।

CPRO, Northern Railway: Fire in brake binding of Telangana Express was detected at 7.43 am today near Asoti-Ballabgarh in Haryana, all passengers safe; Up and down services on the route affected, fire tenders present at the spot pic.twitter.com/QfNRiVstoE