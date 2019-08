महाराष्ट्र: चुनाव से NCP को बड़ा झटका, विधायक दिलीप सोपल ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को लग रहे झटकों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

ताजा मामला महाराष्ट्र के बार्शी से एनसीपी विधायक दिलीप सोपल का है। दिलीप सोपल ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना ज्वॉइन करने की घोषणा की है। सोपल ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है।

Maharashtra: Nationalist Congress Party (NCP) MLA from Barshi constituency of Solapur district, Dilip Sopal (in file pic) handed over his resignation to Maharashtra Assembly Speaker Haribhau Bagde, yesterday. pic.twitter.com/hcP2mNxe3G