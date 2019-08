'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर बैन का समर्थन करने के लिए PM मोदी ने आमिर खान को बोला- थैंक्स

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर प्रतिबंध का समर्थन करने के लिए आमिर खान को धन्यवाद दिया है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर बॉलीवुड एक्टर का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगल टाइम प्लास्टिक यूज पर बैन लगाने वाले कदम का समर्थन किया था।

Prime Minister Narendra Modi thanks Aamir Khan for supporting the move to ban single-use plastic



