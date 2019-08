उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का पाकिस्तान को दो टूक- कश्मीर हमारा, अब केवल PoK पर बात

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान के साथ चल रही तनातनी के बीच उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बड़ा बयान दिया है।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब केवल पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर ही बातचीत होगी।

#WATCH Vice President M Venkaiah Naidu in Visakhapatnam: India has never attacked any country. All Tom Dick & Harry came & attacked us. We'll not attack anyone, but if anyone tries to attack us, we will give them a fitting reply which they will not forget in their lifetime. pic.twitter.com/cHRiytCRnt