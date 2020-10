Gujarat: शेर का शिकार देखने के लिए जिंदा गाय की चढ़ाई बलि, Social Media पर Video Viral

नई दिल्ली। एक ओर जहां गाय समेत सभी बेजुबानों के बचाव के लिए सरकार ने कई सारे अभियान चलाए हुए हैं, वहीं कुछ लोग महज अपने शोक के लिए इन पालतू और जंगली जानवरों की बलि देने से भी नहीं चूक रहे। कुछ ऐसा ही वाकया गुजरात स्थित गिर अभयारण्य ( Gujarat sanctuary ) से सामने आया है। अभयारण्य का एक वीडियो सोशल मीडिया ( Video Viral on Social Media ) पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बब्बर शेर ( Lion Hunts Cow ) एक जिंदा गाय का शिकार करता नजर आ रहा है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि वहां मौजूद कुछ लोग इस पूरी घटना के मजे लेकर उसको अपने फोन के कैमरे में कैद करने में जुटे हैं।

Bihar: Shatrughan Sinha के पुत्र लव ने Congress से किया नामांकन, मां ने संभाली प्रचार की कमान

गाय को रस्सी से बांध कर रखा गया

वीडियो में एक जिंदा और असहाय गाय का अपने सामने शिकार होते देख ये लोग आनंद लेते नजर आ रहे हैं। यही नहीं वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इन लोगों ने गाय को शेर के लिए महज अपने आनंद की खातिर बांध कर रखा हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह वीडियो गुजरात के कोडिनार और उन के बीच स्थित किसी जगह का बताया जा रहा है। वीडियो में गाय एक रस्सी से साफ बंधी नजर आ रही है। तभी पीछे की झाड़ियों से होता हुए एक शेर उस गाय पर टूट पड़ता है। वहीं, कुछ दूरी पर खड़े कई लोग मजे लेकर इस घटना की वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। जबकि वीडियो पर थोड़ी दूरी पर उनकी बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। जिसको देखकर लगता है कि ये लोग शेर का शिकार देखने के लिए कहीं बाहर से आए थे।

'वोटकटवा' कहने पर चिराग पासवान नाराज, बोले- मैं मोदी का अंधसमर्थक

कई दिनों से भूखा रखा गया था शेर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना का वीडियो वायरस होते हुए वन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वीडियो पर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह घटना एक अवैध शो लगती है, जिसके पीछे एक मोटी रकम का लेन देन प्रतीत होता है। वहीं, कुछ लोगों मानना है कि इस शो की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, जिसके चलते शेर को भूखा रखा गया था।

Disheartening to see people illegally taking videos of Lion hunting in #Gir to get cheap publicity on social media. This is totally against the spirit of #Lion conservation. I hope the guilty are apprehended & punished.@GujForestDept @Ganpatsinhv @moefcc pic.twitter.com/GREFzjGwNw