जम्मू-कश्मीर: नगरोटा में CRPF कैंप के पास मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सुरक्षाबलों ने 3 को घेरा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच नगरोटा में सीआरपीएफ पोस्ट के पास हुई फायरिंग में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सेना ने 3 अन्य आतंकियों को घेर लिया गया है। सेना और आतंकी के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है जिसका पास अस्पताल में उपचार जारी है। इस घटना के बाद से जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर सर्च ऑपरेशन जारी है और आस-पास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बन्न टोल प्लाजा पर श्रीनगर जा रहे एक ट्रक को रोक दिया तो ट्रक में छिपे आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया जबकि एक आतंकवादी मारा गया। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच बन्न टोल प्लाजा के पास 2 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है।

J&K Police: Police intercepted a Srinagar bound truck at Bann toll plaza on Jammu-Srinagar highway. Truck bound terrorists fired on police triggering an encounter. One policeman injured, one terrorist killed. (deferred visuals) pic.twitter.com/TYVDWACGi8

जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकी ने सेना को झांसा देने के लिए वर्दी पहन रखी थी। आतंकी हमले के लिए कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में थे। इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि एक आतंकवादी मारा गया आैर 3 आतंकी फंसे हुए हैं। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस दस्ता वहां पहुंच चुकी है।

Mukesh Singh, IG Jammu: Around 5 am, police stopped a truck for checking, the militants hidden inside started shooting. One police personnel was also injured. There is a possibility of atleast 4 more terrorists hidden in the area. Area has been cordoned&search operation is on. https://t.co/kYwc41Sybi pic.twitter.com/PqNBBCKVFn