कश्मीर के नौगांव में सीआईएसएफ टीम पर आतंकी हमला, एएसआई शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के वागुर नौगांव से आतंकी हमले की बड़ी खबर सामने आई है। यहां आतंकियों ने शुक्रवार देर रात सीआईएसएफ की टीम पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में एएसआई राजेश कुमार शहीद हो गए। हमले की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसके बाद पुलिस और सीआईआएसएफ ने पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी करते हुए आसपास के इलाकों में सर्च आॅपरेशन शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को भारतीय जवानों द्वारा नाकाम करना माना जा रहा है।

...जब रिलायंस पर छापेमारी के बाद अटल सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर पर की थी कार्रवाई

Terrorists lobbed a grenade on a CISF ASI deployed for security of a power grid at Wagoora Nowgam in Srinagar, late last night. ASI Rajesh Kumar lost his life in the incident. Area cordoned off #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DjezTZI6AC