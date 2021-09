Delhi: राजधानी में मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता का शव, जानिए क्या बोले उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बसई दारापुर इलाके से गुरुवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस को खबर मिली कि एक फ्लैट के अंदर से काफी बदबू आ रही है। इसके बाद स्थानीय पुलिस ( Delhi Police ) की एक टीम बसई दारापुर के एक मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंची। फ्लैट का ताला तोड़ा तो सामने का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया।

फ्लैट के अंदर से एक सड़ा-गला शव पड़ा मिला। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस व्‍यक्ति की मौत 4 से 5 दिन पहले हुई हो गई है। पुलिस के शव की शिनाख्त की तो होश ही उड़ गए ये शव नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर ( Trilochan Singh Wazir ) का निकला। त्रिलोचन नेशनल कांफ्रेंस से एमएलसी रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने वजीर की मौत पर दुख जताया है।

ऐसे हुई शव की पहचान

दिल्‍ली पुलिस को शव के पास एक मोबाइल फोन मिला जिसकी जांच से पता चला कि ये मोबाइल फोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का है।

इसके बाद पुलिस ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि 1 सितंबर को त्रिलोचन सिंह जम्मू से दिल्ली आए थे और 3 सितंबर को उन्हें कनाडा जाना था, लेकिन उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी और तभी से वह गायब थे।

बता दें कि त्रिलोचन सिंह वजीर के परिवार वाले भी उनकी तलाश में जुटे थे।

जैसे ही पुलिस को कन्फर्म हुआ कि यह शव नेशनल कांफ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का ही है, तो जल्‍द ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई।

फिलहाल पुलिस यह भी नहीं बता रही है कि त्रिलोचन सिंह वजरी की हत्या की गई है या फिर किसी और वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस का कहना है कि एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है।

इसके साथ ही त्रिलोचन सिंह के मोबाइल की भी जांच की जा रही है। मोबाइल के जरिए पुलिस मौत मामले से जुड़े किसी सुराग की तलाश में जुटी है। इसके अलावा इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

हरप्रीत सिंह से किराए पर लिया था फ्लैट

मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह वजीर ने दिल्ली के हरप्रीत सिंह से इस फ्लैट को किराए पर लिया था। अब पुलिस इन दोनों के बीच संबंधों को भी खंगालने में जुटी है।

Shocked by the terrible news of the sudden death of my colleague Sardar T. S. Wazir, ex member of the Legislative Council. It was only a few days ago that we sat together in Jammu not realising it was the last time I would be meeting him. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/n78Q0tIPYr