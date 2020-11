NCB ने भारती सिंह के पति हर्ष को भी किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर और मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया को भी रात भर ड्रग्स मामले में पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने (NCB) ने गिरफ्तार कर लिया है। भारती सिंह को इस मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कल NCB ने भारती सिंह के प्रोडक्शन ऑफिस और घर पर छापा मारा था। एनसीबी ने दोनों जगहों से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया। खास बात यह है कि भारती और हर्ष ने गांजा का सेवन करना स्वीकार कर लिया। इस मामले में शुक्रवार को दिन में पूछताछ के बाद पहले भारती को और फिर बीती रात भर पूछताछ के बाद उनके पति हर्ष को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है।

Haarsh Limbachiyaa, husband of comedian Bharti Singh, arrested by Narcotics Control Bureau (NCB). Singh was arrested yesterday.



NCB raided production office & house of Bharti Singh y'day & recovered 86.5 gms of Ganja from both places. Both of them accepted consumption of Ganja.