तमिलनाडु: सिक्का लेने के दौरान मंदिर में भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत

नई दिल्ली। तमिलनाडु के करुप्पु स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। हादसा तिरुचिरापल्ली से 45 किलोमीटर दूर थुरअयूर के पास मंदिर में वार्षिक समारोह के दौरान हुआ। पीएम मोदी ने धार्मिक आयोजन के दौरान हुए इस दर्दनाक घटना पर शोक व्यक्त किया है।

Tamil Nadu: 7 people died and more than 10 people were injured in stampede at Karupu Swamy temple in Muthampalayam, earlier today. PM Modi has announced an ex- gratia of Rs 2 lakh each for the next of kin of those who died and Rs 50,000 each for those were injured in the incident