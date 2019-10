जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, 2 जवान सहित 3 की मौत, 5 नागरिक घायल

नई दिल्‍ली। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। रविवार को पाकिस्तान ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्‍टर में सीजफायर तोड़ा है। इसमें दो जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा एक नागरिक की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान की ओर से की गई इस फायरिंग में पांच नागरिक भी घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी जारी है।

Indian Army sources: Two Indian soldiers killed in ceasefire violation, along the Line of Control in Tangdhar sector (Jammu and Kashmir), when Pakistan Army was pushing infiltrators into Indian territory. Indian Army is retaliating strongly in the entire sector. pic.twitter.com/xIhej3hizo