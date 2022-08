लवस्टोरी का दर्दनाक अंतः घर से भाग कर दो महीने पहले की थी शादी, ससुराल में फंदे से लटकती मिली लाश

जिस युवक के साथ प्यार में पड़ कर सात जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, उसके ही घर में युवती का शव फंदे से लटकता मिला। प्रेम विवाह के मात्र दो महीने के बाद ही युवती की मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई।

Women found Dead After two month of Love Marriage in Katihar Bihar