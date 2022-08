Gujrat News: ट्यूशन टीचर ने नाबालिग लड़की को पिलाई शराब, POCSO एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार

गुजरात में एक टीचर ने नाबालिग लड़की को उसे एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोक कर उसे शराब पिला दी। शराब पीने के बाद लड़की की तबियत खराब होने लगी। खराब हालत होने के बावजूद लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना का हाल बताया। इसके बाद मां ने टीचर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है।

Tuition Teacher held for giving liquor to minor girl, booked under POCSO Act and Prohibition Act