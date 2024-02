दूल्हे ने दहेज की रकम लौटाकर रचाई शादी

दतियाPublished: Feb 29, 2024 12:31:14 am Submitted by: संजय तोमर

मुरैना जिले के सबलगढ़ कसबे के अटार गांव का मामला

सबलगढ़. शादियों में लाखों रुपए का दान-दहेज देने का प्रचलनअब तेजी से बढ़ रहा है। किंतु एक शादी ऐसी हुई जिसमें दहेज की आई भारी भरकम रकम लौटा दी गई। 25 फरवरी को सबलगढ़ कस्बे के अटार गांव में हुई एक शादी मिसाल बन गई। वधु पक्ष ने लगुन-फलदान में 25 लाख रुपए की राशि चढ़ाई लेकिन दूल्हे सौरभ सिकरवार व उनके परिजन ने यह रकम लौटाते हुए कहा कि हम शादी बिना दान-दहेज के ही करेंगे।

25 लाख रुपए व सामान आया था लगुन में

हहुआ यंू कि सौरभ सिकरवार की शादी 25 फरवरी को करीना पुत्री रवींद्र सिंह परिहार के साथ हुई। शादी के दिन ही लगुन-फलदान में वधु पक्ष के लोगों ने स्वेच्छा से लाखों रुपए नकद व अन्य सामग्री उपहार स्वरूप चढ़ाने के लिए रखी। लगुन-फलदान के लिए आए दूल्हा सौरभ सिकरवार ने मंडप के नीचे ही वधु पक्ष के लोगों से कह दिया कि मैं बिना दान-दहेज के शादी करूंगा। दूल्हे की इच्छा का उनके परिजन ने भी स्वागत किया और वधु पक्ष के लोगों से कहा कि हम शादी बिना दान-दहेज के ही करेंगे।

दुल्हन के पिता बोले-ऐसी पहल प्रेरणास्पद

पत्रिका से चर्चा करते हुए दुल्हन करीना के पिता रवींद्र सिंह परिहार ने बताया कि निश्चित ही समाज में दहेज प्रथा एक नासूर बन गई है। बेटी का पिता कैसे अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, यह तो वही जानता है। लेकिन दूल्हा सौरभ व उसके परिजन की यह पहल सराहनीय है।

