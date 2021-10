महालक्ष्मी के स्वागत में सजेंगे आंगन-आशियाने

Courtyard-houses will be decorated to welcome Mahalakshmi: दीपोत्सव की शुरुआत में तीन दिन शेष

दौसा. रोशनी के महापर्व पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज 2 नवम्बर को धनतेरस के साथ होगी। दिवाली के नजदीक आने के साथ ही शहर के बाजारों में रौनक बढऩे लगी है। विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी के चलते बाजारों में लोगों की चहल-पहल हो रही है।

दीपावली पर महालक्ष्मी के स्वागत के लिए इन दिनों को घरों व प्रतिष्ठानों को सजाने-संवारने का काम चल रहा है। गृहिणियां व बच्चे दिनभर घरों की साफ-सफाई में लगे रहते हैं। वहीं बाजारों में भी सजावटी सामानों की दुकानें सज गई हैं। इन दुकानों पर विभिन्न डिजाइनों की आकर्षक सामग्री मिल रही है। दुकानदार उम्मीद कर रहे हैं कि दीपोत्सव की खुशियों में बाजार में अच्छी बिक्री होगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक दुकानों पर रंग-बिरंगी झालरों, एलईडी बल्व सहित आकर्षक उत्पाद मिल रहे हैं। वहीं घर-आंगन को सजाने के लिए भी सामानों की बिक्री चालू हो गई है।



दौसा शहर में करीब पांच दर्जन इलेक्ट्रिक दुकानों पर दिवाली पर घर व प्रतिष्ठनों को जगमगाने के लिए लाइटिंग का सामान मिल रहा है। इसके अलावा करीब 100 स्थाई व अस्थाई दुकानों पर सजावटी सामान मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दिवाली को लेकर बिक्री शुरू हो गई है। अभी तेज नहीं आई है, लेकिन एक-दो दिन में अच्छे व्यापार की उम्मीद है।



आर्टिफिशियल मालाओं व झालरों की मांग

समावटी सामानों की दुकानों पर कलेण्डर, पोस्टर, तस्वीरें, आर्टिफिशियल माला, झालरों, प्लावर पोट सहित कई तरह के सामारों की मांग है। स्वास्तिक, रंगोली सहित अन्य कई छोटे-बड़े स्टीकर्स की भी खूब बिक्री हो रही है।



लाइटिंग में स्वदेशी उत्पादों की मांग

लाइटिंग के सामान में पहले चाइजीन आइटमों का दबदबा रहता था, लेकिन अब स्वदेशी कंपनियों ने भी माल बाजार में उतारा है। स्वदेशी अपनाने की धारणा के चलते इनकी बिक्री भी अच्छी हो रही है। इलेक्ट्रिक व्यवसायी नीरज खण्डेलवाल ने बताया कि चाइनीज माल ज्यादा समय तक नहीं चल पाने के लिए लोग अब भारतीय ब्रांडेड कंपनियों की लाइटिंग लेना पसंद कर रहे हैं। लडिय़ों में 50 से लेकर 200 रुपए तक लंबाई के हिसाब से मिल रही है। फैंसी लाइटें, इन्वर्टर एलईडी बल्व, पोल लाइटिंग सहित कई तरह के उत्पाद बाजारों में हैं।

