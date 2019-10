सांसद जसकौर मीना ने गांवों में निकाली गांधी संकल्प यात्रा

लालसोट. नरेन्द्र मोदी PM Narendra Modi के आह्वान पर शनिवार को क्षेत्र में सांसद जसकौर मीना के नेतृत्व में गांधी सकंल्प यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत उपखण्ड के निर्झरना गांव स्थित काली डूंगरी रामजानकी धाम हनुमान मंदिर से हुई। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के संत अवधेशदास ने शॉल ओढ़ाकर सांसद का सम्मान किया। इसके बाद सांसद व भाजपा कार्याकर्ताओं ने मंदिर परिसर में श्रमदान कर सफाई कार्य भी किया।

Dausa MP Jaskaur Meena took out Gandhi Sankalp Yatra in villages

सांसद ने निर्झरना, चोण्डियावास, संवासा, रतनपुरा, उदयपुरा, श्यामपुरा कलां, नालावास, गोकुलपुरा, झांपदा, दौलतपुरा आदि गांवो ंमें पैदल जनसंपर्क किया और श्रमदान कर सफाई कार्य भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से स्व'छ भारत अभियान में शामिल होकर अपने क्षेत्र को स्व'छ व सुंदर बनाने के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया।उन्होंने ग्रामीणों को कपड़े के बैग भी वितरित किए।

इस दौरान भाजपा नेता रामबिलास मीना, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री सुमन खुर्रा, नगरपालिका अध्यक्ष जगदीश सैनी, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी, रवि हाड़ा, ओमप्रकाश सूरतपुरा, कन्हैयालाल मीना, रामजीलाल डोई, मोहन पट्टया, राजेन्द्र दास स्वामी, सत्यनारायण बोहरा, बलराम बैरवा, पुनीत बोहरा, संजय कोरका, रामोतार मीना, शम्भूकुईवाला, शम्भू यादव, दिनेश जोशी, अभिनव त्रिपाठी, वैद्य ओमप्रकाश, गोरीलाल मीना, पप्पूलाल मीना, महिला मोर्चा अध्यक्ष गुड्डी देवी योगी, बजरंगलाल जांगिड़, अंबालाल सैनी, विजय गुर्जर, गोपाल घीया, रामखिलाड़ी हिंगोटिया व विष्णु सेडूलाई आदि मौजूद थे।(नि.प्र.)

नि:शुल्क शिविर में डेढ़ सौ रोगियों की जांच



लालसोट. भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री सुमन खुर्रा के नेतृत्व में शनिवार को शहर की बड़ाया धर्मशाला में नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।इसमें डा. बी. के. शर्मा व उनकी टीम द्वारा 150 रोगियों की जांच कर उपचार किया गया। शिविर में मरीजों की ब्लडप्रे्रशर, डायबिटीज एवं अन्य जांच की जाकर परामर्श दिया गया।

नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष शम्भूदयाल पुरोहित, पूर्व चैयरमैन प्रेम प्रकाश चौधरी, लालसोट महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष हेमलता कायथवाल, रामगढ़ महिला मोर्चा अध्यक्ष बादाम देवी, पार्षद कमलेश सैनी, ब्रजमोहन सैनी, नगर संयोजक अशोक चौधरी, नगर महामंत्री राजेंद्र सुकार, भागचंद सैनी, कैलाश नाटाणी, रामचरण बोहरा, श्रीनारायण मीना नयावास, युवा मोर्चा अध्यक्ष विनोद कोराका, अनिल बुर्जा, दीपक सेडुलाई, विनोद सोनी,राजेन्द्र, अमित गुर्जर पुनीत बोहरा संजय कोराका आदि मौजूद थे।(नि.प्र.)