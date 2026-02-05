उपभोक्ताओं को फिर से झटका, सरकार ने बढ़ाई बिजली दरें, बीपीएल से उद्योग तक होंगे प्रभावित  

Inflation : ऊर्जा निगम ने फरवरी के लिए बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। उत्तराखंड में बिजली दरें बढ़ने का असर होली के समय मिलने वाले बिलों में दिखाई देगा। बता दें कि सरकार ने दिसंबर में भी बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया था। उससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया था। इधर अब ऊर्जा निगम ने फरवरी में भी बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली की नई दरें एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार के अनुमोदन के बाद बुधवार को जारी की गईं। एफपीपीसीए को हर महीने वसूले जाने की व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं पर लगातार आर्थिक भार पड़ रहा है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच सिर्फ तीन बार बिल सस्ते हुए और 10 माह दरों में वृद्धि की गई।बिजली दरों में चार से लेकर 15 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोत्तरी की गई है।