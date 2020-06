विवादित नक्शा लाने के बाद चुप नहीं है नेपाल, सीमा पर बना रहा सड़क और हेलीपैड

भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिंपियाधुरा को अपने नक्शे में दिखाकर ही नेपाल चुप नहीं बैठा है (Nepal Making Helipad And Road In Border Areas During Border Dispute) (Nepal News) (Uttarakhand News) (India Nepal Dispute) (India Nepal Border Dispute) (Nepal New Map) (Nepal Controversial Map)...