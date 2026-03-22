भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित, नकल प्रकरण के चलते पूर्व में कर दी गई थी निरस्त

Recruitment Exam Date Announced : आयोग ने दो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 सितंबर 2025 को स्नातक स्तरीय पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी आदि पदों के लिए परीक्षा कराई थी। उसी दौरान एक केंद्र में नकल का मामला सामने आया था। इस पर सरकार ने परीक्षा को रद्ध कर दिया था। यूकेएसएसएससी के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनाल के मुताबिक पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की परीक्षा को दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है। अब इस परीक्षा को पारदर्शिता के साथ दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा तीन मई को होगी। स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को होगा। परीक्षा रद्द होने से परेशान अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें अब तैयारी के लिए स्पष्ट समय मिल गया है।