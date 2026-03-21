धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में शक्ति प्रदर्शन, राजनाथ सिंह बोले-भारत की बात अब दुनिया सुनती है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की वीरता और देशभक्ति से ओत-प्रोत धरती को नमन कर की। इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेताओं का अभिवादन किया। सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरती शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की पहचान है और देश की सेवा में यहां के लोगों का योगदान हमेशा अग्रणी रहा है। इस पावन भूमि को उन्होंने राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक बताते हुए इसके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया।