9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

मौसम दिखाएगा भयंकर रूप : 13 जनवरी तक घने कोहरे और पहाड़ों में पाले का यलो अलर्ट जारी

Severe Cold Alert : मौसम अगले एक हफ्ते तक भयंकर रूप दिखा सकता है। आईएमडी ने आज से 13 जनवरी तक राज्य के मैदानी इलाकों में घने से घना कोहरा और पहाड़ में पाला गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 09, 2026

A yellow alert for dense fog and frost has been issued in Uttarakhand until January 13

उत्तराखंड में 13 जनवरी तक घने कोहरे और पहाड़ों में पाला गिरने का यलो अलर्ट जारी हुआ है। फोटो सोर्स एआई

Severe Cold Alert : मौसम उग्र रूप दिखा सकता है। पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके कारण उत्तराखंड के मैदानी जिले घने कोहरे के आगोश में खोए हुए हैं। राज्य के हरिद्वार, यूएस नगर, चम्पावत, पौड़ी, नैनीताल और देहरादून के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। इससे हाड़तोड़ ठंड पड़ रही है। लोग गली-चौबारों में अलाव सेंककर सर्दी से राहत पाने में जुटे हुए हैं। राज्य में पर्वतीय इलाकों का हाल और भी खराब है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जिलों में कई स्थानों पर जमकर पाला गिर रहा है। इससे ठंड और भी बढ़ गई है। राज्य में पिछले तीन माह से बारिश नहीं होने से सूखी ठंड पड़ रही है। इससे फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। प्राकृतिक स्रोतों का जल स्तर भी लगातार गिर रहा है। लोग सूखी ठंड से बेहाल हैं। इधर, मौसम विभाग ने आज यूएस नगर, हरिद्वार, पौड़ी, चम्पावत, नैनीताल और देहरादून के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक आज यूएस नगर जिले में कहीं-कहीं शीत दिवस हो सकता है। आज राज्य के पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने का भी अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी ने राज्य के छह मैदानी जिलों में आगामी 13 जनवरी तक घने कोहरे और पर्वतीय इलाकों में पाला गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 15 जनवरी तक बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं।

देहरादून में सबसे ठंडा दिन रहा बुधवार

 देहरादून में मौसम ने उग्र बना हुआ है। बीते बुधवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। दिन में जहां चटक धूप खिलने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली, वहीं सूरज ढलते ही कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। रात का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 4.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। वहीं, जनवरी के पहले पखवाड़े में 2023 के बाद सबसे कम तापमान है। 2023 को छह जनवरी को 4.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। अभी तक दून में रात का तापमान साढ़े पांच से सात डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, लेकिन बुधवार रात इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। पारा पांच डिग्री से नीचे जाने के कारण रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री रहा, जिससे दिन में मौसम सुहावना बना रहा। उधर, मैदानी इलाके पंतनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री नीचे गिरकर 13.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 11:50 am

Published on:

09 Jan 2026 11:45 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम दिखाएगा भयंकर रूप : 13 जनवरी तक घने कोहरे और पहाड़ों में पाले का यलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

कौन हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता? जानिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कनेक्शन

about chief justice of uttarakhand high court manoj kumar gupta dehradun news
देहरादून

उर्मिला सनावर से  लंबी पूछताछ, 46 डिजिटल फाइलें कब्जे में लीं, वीआईपी के नाम का किया था दावा

In the Ankita Bhandari case, actress Urmila Sanawar was questioned by the police and SIT, and her audio and video recordings were seized
देहरादून

अंकिता के माता-पिता बोले…VIP की वजह से हमारी बेटी की हत्या हुई, मामले की हो सीबीआई जांच

Ankita Bhandari's parents have demanded a CBI investigation into the murder from Chief Minister Pushkar Singh Dhami
देहरादून

अंकिता हत्याकांड : दो और ऑडियो-वीडियो वायरल, बड़े नेता का नाम लेने का दबाव, नार्को टेस्ट कराने का दावा

A new audio recording and a video have gone viral in the Ankita Bhandari murder case
देहरादून

‘मैं अपनी जान जोखिम में डालकर….’ अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का बड़ा खुलसा!

ankita bhandari murder case update what did actress urmila sanawar say
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.