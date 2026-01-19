मौसम बिगड़ेगा : 23, 24, 25 जनवरी को पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश और पहाड़ों में हिमपात की चेतावनी

IMD Warning : मौसम का मिजाज तल्खी भरा होने वाला है। आईएमडी की रिपोर्ट कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। इन दिनों उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के अभाव में सूखा पड़ा हुआ है। जनवरी तक बर्फ से दकदक रहने वाले पहाड़ हिमविहीन नजर आ रहे हैं। शनिवार दोपहर बाद हेमकुंड साहिब, बदरीनाथ और नीती घाटी की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी जरूरी हुई थी, जोकि नाकाफी साबित हुई। निचले इलाकों के लोग बारिश-बर्फबारी का इंतजार करते रहे। पहाड़ों में हल्की बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। रविवार से पर्वतीय इलाकों में हाड़तोड़ ठंड देखने को मिल रही है। बर्फीली हवाएं मानो शरीर को भेदने को बेताब हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के मैदानी इलाके भी भीषण ठंड की चपेट में हैं। आईएमडी की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट सुकून देने वाली है। आईएमडी के मुताबिक 19, 20 और 21 जनवरी को समूचे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। राज्य में 22 जनवरी से मौसम करवट बदलेगा। आईएमडी ने 22 जनवरी को घनघोर नभ गर्जना के साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश और राज्य में 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दिन आकाशीय बिजली कड़कने का यलो अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी के मुताबिक 23 से 25 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं।