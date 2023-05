धमतरी में बनेगा मिनी स्टेडियम, CM बघेल ने की 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा

धमतरीPublished: May 18, 2023 12:32:17 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

Mini stadium will be built in Dhamtari : चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि मंडल द्वारा होलसेल व्यापार के लिए 50 एकड़ जमीन की मांग पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और महापौर को कार्यवाही करने कहा

रायपुर. Mini stadium will be built in Dhamtari : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को धमतरी विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय निवासियों की मांग पर धमतरी शहर में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।