हर समस्या हनुमान जी कर देंगे दूर, शनिवार को कर लें ये छोटा सा काम

Hanuman ji will solve every problem, do this small work on Saturday :" शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच इस छोटा सा काम जरूर कर लें। श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर सारी समस्या दूर कर देंगे।