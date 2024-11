Health benefits of tofu : हर रोज टोफू खाने के 5 बड़े फायदे जो आपको जानने चाहिए

Health benefits of tofu : Daily Dose of Protein for a Healthier You 1. प्रोटीन और पोषक तत्वों का खजाना टोफू (Health benefits of tofu) में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। 100 ग्राम टोफू में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा, टोफू में सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। यह इसे सम्पूर्ण आहार बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी हैं।

2. कम कैलोरी, ज्यादा पोषण वजन नियंत्रण के लिहाज से टोफू (Health benefits of tofu) पनीर से बेहतर विकल्प है। जहां 100 ग्राम पनीर में 260 कैलोरी होती है, वहीं 100 ग्राम टोफू में मात्र 65 कैलोरी पाई जाती है। यह कैलोरी-कंट्रोल डाइट पर रहने वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है।

3. दिल के लिए फायदेमंद टोफू (Health benefits of tofu) में मौजूद प्रोटीन और अन्य तत्व दिल को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। नियमित रूप से टोफू का सेवन करने से रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है, जो हृदय रोगों के खतरे को कम करता है।

5. हड्डियों को मजबूत बनाए टोफू (Health benefits of tofu) में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। जो लोग डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करते, उनके लिए टोफू कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की समस्याओं से बचाव में मदद मिल सकती है।

6. पाचन तंत्र को रखे स्वस्थ टोफू में पाए जाने वाले फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसके सेवन से पाचन सम्बंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है और आंतों का स्वास्थ्य भी सुधरता है।