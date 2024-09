Probiotics : अच्छे और खराब बैक्टीरिया का बैलेंस: क्या रोज प्रोबायोटिक्स लेना है फायदेमंद

प्रोबायोटिक्स: क्या हैं और कैसे काम करते हैं? Probiotics: What are they and how do they work? प्रोबायोटिक्स (Probiotics) उन बैक्टीरिया को संदर्भित करते हैं जो आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं। ये बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। प्रोबायोटिक्स (Probiotics) सप्लीमेंट्स के रूप में या दही, छाछ और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

नियमित उपयोग के लाभ और खतरे हालांकि प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इसका नियमित उपयोग बिना चिकित्सकीय सलाह के करना ठीक नहीं है। प्रोबायोटिक्स का अधिक मात्रा में सेवन कुछ लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं या जिनके पास पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं।

प्रोबायोटिक्स और पाचन समस्याएं डॉ. पल्लवी मेहता के अनुसार, प्रोबायोटिक्स के उचित बैलेंस से डायरिया और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। दस्त के दौरान शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, और प्रोबायोटिक इसके पुनर्निर्माण में मदद करता है। हालांकि, इसे बच्चों के लिए सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके पाचन तंत्र पर इसका असर नहीं पड़ता है।

सावधानियां और सलाह प्रोबायोटिक्स का अत्यधिक सेवन या इसे बिना चिकित्सक की सलाह के लेना कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है। रिपोर्ट्स में विदेशों में ऐसे मामलों का सामना किया गया है, जहां प्रोबायोटिक का सेवन करने के बाद लोगों के खून में फफूंद फैलने जैसी समस्याएं आईं। इसलिए, अपने पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए प्रोबायोटिक लेने से पहले एक चिकित्सक से सलाह लेना महत्वपूर्ण है।

प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग से पहले पूरी जानकारी और चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक है। पाचन समस्याओं के समाधान के लिए संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करें ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें।