अब घंटों जिम में एक्सरसाइज करने की जरुरत नहीं, एक गोली ली और हो गया व्यायाम, ये है कसरत की गोली

Medicine will soon give benefits of exercise : अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई है जो व्यायाम (Exercise) करने के फायदे दे सकती है! ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके पास जिम जाने का समय नहीं होता या जो व्यायाम (Exercise) करना पसंद नहीं करते.

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई है जो व्यायाम (Exercise) के फायदे दे सकती है! ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके पास जिम जाने का समय नहीं है या जो व्यायाम (Exercise) करना नहीं चाहते। इस दवा का नाम SLU-PP-332 है और अभी तक इसका परीक्षण चूहों की कोशिकाओं पर ही किया गया है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दवा मांसपेशियों की कोशिकाओं को मजबूत बनाने और उनका विकास करने में मदद करती है, साथ ही ये व्यायाम (Exercise) जैसा प्रदर्शन भी बढ़ा सकती है।

दिल की बीमारी से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद Beneficial for people suffering from heart disease

इस दवा से और भी फायदे हो सकते हैं। ये दवा उन लोगों के लिए भी कारगर हो सकती है जिनको मांसपेशियों में कमजोरी (muscle atrophy) की समस्या है, या दिल की बीमारी या दिमाग से जुड़ी बीमारियां हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि व्यायाम (Exercise) का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि व्यायाम सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। लेकिन ये दवा उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है जो किसी कारणवश व्यायाम (Exercise) नहीं कर पाते। दवाओं के नुकसान को भी कम कर सकती है Can also reduce the harm of medicines इस दवा की एक खासियत ये भी है कि ये कुछ दवाओं के नुकसान को भी कम कर सकती है। मोटापा कम करने वाली कुछ दवाएं चर्बी के साथ-साथ मांसपेशियां भी कम कर देती हैं, लेकिन ये नई दवा ऐसी दवाओं के इस दुष्प्रभाव को रोक सकती है। इस दवा की एक खासियत ये भी है कि ये कुछ दवाओं के नुकसान को भी कम कर सकती है। मोटापा कम करने वाली कुछ दवाएं चर्बी के साथ-साथ मांसपेशियां भी कम कर देती हैं, लेकिन ये नई दवा ऐसी दवाओं के इस दुष्प्रभाव को रोक सकती है। व्यायाम (Exercise) हमारे शरीर में विशेष प्रोटीन को सक्रिय करता है, जिन्हें ERRs कहा जाता है। ये तीन तरह के होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि SLU-PP-332 दवा इन तीनों तरह के प्रोटीन को सक्रिय कर देती है, जिससे व्यायाम (Exercise) जैसा असर होता है। अमेरिकन कैमिकल सोसायटी की आगामी बैठक में इस शोध के नतीजे पेश किए जाएंगे। (IANS)