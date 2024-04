क्या आप जानते हैं? GI आपकी डायबिटीज को कर सकता है कंट्रोल, कितना GI स्कोर होता है बेस्ट

What is Glycemic Index : क्या आप जानते हैं कि आप जो खाना खाते हैं, वो आपके शरीर में शुगर के स्तर को कैसे प्रभावित करता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) यही बताता है।

Beat Diabetes with GI: Choose the Right Foods for Optimal Health