Pistachio Nutrition: एक मुट्ठी पिस्ता रोज खाएं और मनचाही सेहत बनाए

Pistachio Nutrition: पिस्ता ( Pista ) न केवल स्वादिष्ट और खाने में मजेदार है, बल्कि सेहतमंद भी है ( Pista best supplement for overall health )। यह हैल्दी फैट ( Fat ) , प्रोटीन ( Protein ) , फाइबर ( Fiber ) और एंटीऑक्सिडेंट्स ( antioxidants ) का अच्छा स्रोत होते हैं।इनमें कई आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं जाे वजन कम करने के साथ-साथ दिल और आंताें की सेहत के लिए भी अच्छे हाेते हैं।आइए जानते हैं पिस्ता के सेहतभरे गुणाें के बारे में :-

पिस्ता पाेषक तत्वाें से भरपूर ( Pistachios Nutrition )

100 ग्राम पिस्ता से करीब 562 कैलोरी मिलती है।इसके साथ ही दैनिक जरूरत ( Daily value ) के हिसाब से 20 प्रतिशत या उससे अधिक प्रोटीन ( Protein ) , डाइटरी फाइबर ( dietary Fiber ), बी विटामिन ( vitamin B ) , थियामिन ( thiamin ) आैर कई तरह के आहार खनिज ( dietary minerals ) पाए जाते हैं। विशेष रूप से विटामिन बी 6 ( Vitamin B6 ) दैनिक जरूरत ( Daily value ) के मुकाबले 131 प्रतिशत पाया जाता है।

पिस्ता कैल्शियम ( calcium ), राइबोफ्लेविन ( riboflavin ), विटामिन बी 5 ( Vitmain B5 ), फोलेट ( folate ), विटामिन ई ( vitamin E ) और विटामिन के ( vitamin K ) का अच्छा साेर्स है।पिस्ता अन्य सूखे मेवाें के मुकाबले वसा ( Fat ) और कैलोरी ( calorie ) की कम मात्रा होती है, लेकिन पोटेशियम ( potassium ), विटामिन के ( vitamin k ) , टोकोफेरोल ( γ-tocopherol ) और कुछ फाइटोकेमिकल्स ( phytochemicals )जैसे कैरोटीनॉइड और फाइटोस्टेरॉल ( carotenoids and phytosterols ) की उच्च मात्रा होती है।

हीमोग्लोबिन बढ़ाए ( hemoglobin )

पिस्ता में बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन बी 6 ( Vitamin B6 ) शरीर के कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।विटामिन बी 6 ब्लड शुगर नियमन ( blood sugar regulation ), हीमोग्लोबिन ( hemoglobin ) के गठन, व लाल रक्त कोशिकाओं ( Red Blood Cells ) में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है।

हार्इ एंटीऑक्सिडेंट ( Pista antioxidants )

पिस्ता में अन्य मेवाें के मुकाबले ज्यादा एंटीऑक्सिडेंट ( antioxidants ) पाए जाते हैं जाे आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।एंटीऑक्सिडेंट कोशिका क्षति को रोकते हैं और कैंसर ( cancer ) जैसे रोग के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।पिस्ता में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन ( lutein and zeaxanthin ) की उच्चतम सामग्री होती है, दोनों ही आंखाें के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सिडेंट हैं।ये लम्बे समय तक आखाें ( Eye Care ) की राेशनी बनाए रखते हैं।इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट - पॉलीफेनोल्स और टोकोफेरोल ( polyphenols and tocopherols ) - कैंसर ( cancer ) और हृदय ( heart disease) रोग से बचाने में मदद कर सकते हैं।खास बात यह है पिस्ता में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट ( antioxidants ) इम्यूनिटी बूस्ट ( immunity boost ) कर पाचन शक्ति काे भी बढ़ाते हैं।

कैलोरी में कम फिर भी प्रोटीन में उच्च ( Pistachio High in protein )

पिस्ता में कम कैलारी के साथ उच्च प्रोटीन ( protein ) पाया जाता है। जाे आपके वजन काे नियत्रित रखता है।

अमीनो एसिड से भरपूर ( Pistachio amino acids )

पिस्ता में आवश्यक अमीनो एसिड ( essential amino acids ) के साथ अर्ध-आवश्यक अमीनो एसिड ( semi essential amino acids ) एल-आर्जिनिन ( L-arginine ) भी पाया जाता है, यह आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड ( nitric oxide ) में परिवर्तित हो जाता है, जो शरीर में रक्त काे पतला कर रक्त वाहिकाओं को रक्त प्रवाह में मदद करता है।

वजन नियंत्रित रखें ( Pistachio for weight loss )

पिस्ता वजन कम ( weight loss ) करने में आपकी मदद कर सकता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। यह लम्बे समय तक आपकाे भूख का अहसास नहीं हाेने देता।

पाचन रखे दुरूस्त ( pistachios for digestion )

पिस्ता में फाइबर ( Fiber ) अधिक होता है, जो आपके आंत के बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। पिस्ता खाने से ब्यूटिरेट जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया जो प्रीबायोटिक्स ( prebiotics ) के रूप में कार्य करते हैं, की संख्या बढ़ सकती है। ब्यूटिरेट ( butyrate ) शॉर्ट-चेन फैटी एसिड ( short-chain fatty acids ) का उत्पादन करते हैं।जाे कि आपके पाचन तंत्र ( digestion Power ) काे मजबूत बनाए रखते हैं।

कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप पर नियंत्रण ( pistachio for cholesterol )

एंटीऑक्सिडेंट में उच्च होने के साथ-साथ, पिस्ता रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है और रक्तचाप ( pistachios good for blood pressure ) में सुधार कर सकता है, इस प्रकार आपके हृदय रोग के जोखिम को कम करता है।कई अध्ययनों ने पिस्ता के कोलेस्ट्रॉल-कम करने वाले प्रभावों का प्रदर्शन किया है।

रक्त वाहिका रखे सेहतमंद ( pistachios good for blood vessels )

पिस्ता रक्त वाहिका स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एल-आर्जिनिन से भरपूर होते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होने पर आपकी रक्त वाहिकाओं को पतला करने में मदद करते हैं।

ब्लड शुगर को कम करे ( pistachios good for blood sugar )

आश्चर्य की बात नहीं है, अध्ययनों से पता चला है कि पिस्ता खाने से आपके ब्लड शुगर लेवल पर लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है। अधिकांश नट्स की तुलना में अधिक कार्ब सामग्री होने के बावजूद, पिस्ता में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ( low glycemic index ) होता है। फाइबर और स्वस्थ वसा में समृद्ध होने के अलावा, पिस्ता एंटीऑक्सिडेंट, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक यौगिकों में समृद्ध हैं, जो सभी रक्त शर्करा ( Blood Sugar ) नियंत्रण के लिए फायदेमंद हैं।इसलिए, अपने आहार में पिस्ता को शामिल करने से लंबी अवधि में आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

पिस्ता खाएं सेहत बनाएं ( What are the benefits of Pista )

पिस्ता ( Pistachio ) स्वस्थ वसा, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन बी 6 और पोटेशियम सहित विभिन्न पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। इसके सेवन से वजन घटाने, आंख और रक्त वाहिका के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के अलावा, एक स्वस्थ आंत, कम कोलेस्ट्रॉल ( cholesterol ) और नियंत्रित ब्लड शुगर ( Blood sugar ) जैसे लाभ मिल सकते हैं ( Pista best supplement for overall health )।सेहतमंद रहने के पाचन क्षमता के अनुसार 25 से 50 ग्राम तक की मात्रा में पिस्ता ( Pistachio Nutrition ) का सेवन किया जा सकता है।