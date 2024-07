Rakul Preet Singh की खूबसूरती और फिटनेस का राज छिपा है इन दो चीजों में…

मुंबई•Jul 03, 2024 / 03:54 pm• Manoj Kumar

Rakul Preet Singh : अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, जो वर्तमान में अपनी आगामी तमिल फिल्म ‘इंडियन 2’ की रिलीज़ के लिए तैयार हो रही हैं, ने मंगलवार को अपने प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सत्र आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी ऊर्जा और खूबसूरती का मंत्र, भारत में अपने पसंदीदा छुट्टी स्थान और पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में खुलासा किया।

रकुल का इंस्टाग्राम पर मजेदार सवाल-जवाब Rakul Preet Singh Instagram रकुल (Rakul Preet Singh) ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रशंसकों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने ‘इंडियन 2’ के प्रमोशन के दौरान नीले ऑफ-शोल्डर जंपसूट में नज़र आईं। एएमए सत्र के दौरान, एक प्रशंसक ने रकुल से उनकी ऊर्जा और खूबसूरती का मंत्र पूछा। रकुल का ऊर्जा और खूबसूरती का मंत्र Rakul’s mantra of energy and beauty



इसके जवाब में रकुल (Rakul Preet Singh) ने कहा, “मेरी ऊर्जा का मंत्र है खुद को सभी नकारात्मकता से दूर रखना। मैं सिर्फ अपने काम, अपने लोगों, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देती हूं, और मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि कौन क्या सोच रहा है। मैं अपने कर्म को साफ़ रखने की कोशिश करती हूं।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यही चीज़ मुझे सकारात्मक रखती है और आपके चेहरे पर भी चमक लाती है। अगर हम सभी का मन साफ़ हो, हम भीतर से खुश हों, तो यही हमारे चेहरे पर भी दिखेगा।”

जिम में बिताया समय

जिम में बिताए गए समय के बारे में बताते हुए 'डॉक्टर जी' अभिनेत्री ने कहा, "मैं अधिकतम एक घंटे और 15 मिनट का समय जिम में बिताती हूं, जिसमें मेरी मोबिलिटी और अंत में स्ट्रेचिंग भी शामिल है।" 'इंडियन 2' और आने वाली फिल्में 'इंडियन 2' का निर्देशन एस शंकर ने किया है, और इसे लाइका प्रोडक्शंस और रेड जायंट मूवीज ने संयुक्त रूप से निर्मित किया है। यह फिल्म 1996 की फिल्म 'इंडियन' का सीक्वल है, और कमल हासन ने अपने सेनापति के किरदार को फिर से निभाया है। रकुल के अलावा, फिल्म में सिद्धार्थ, एसजे सूर्या, बॉबी सिम्हा, विवेक, प्रिया भवानी शंकर, गुलशन ग्रोवर, समुथिरकानी और नेदुमुदी वेणु महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा, रकुल के पास 'मेरी पत्नी का रीमेक' और 'दे दे प्यार दे 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं। (आईएएनएस)