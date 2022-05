Rheumatoid Arthritis: भूख की कमी, सीने में दर्द, मुँह सूखना ये रूमेटाइड अर्थराइटिस के हो सकते हैं शुरूआती लक्षण, बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Arthritis: गठिया की बीमारी के लक्षणों की बात करें तो केवल जोड़ों का दर्द ही नहीं इसके शुरूआती लक्षण हैं, वहीं वजन का तेजी से कम होना, शरीर में सूजन आ जाना और बॉडी पेन होना, ये भी इसके शरुआती लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को आमतौर पर लोग नजरंअदाज कर देते हैं।

Updated: May 14, 2022 12:12:30 pm

Arthritis: गठिया की बीमारी का ज्यादातर खतरा बढ़ते उम्र के साथ अधिक होता है, वहीं इस बीमारी के दो प्रकार होते हैं अर्थराइटिस और रूमेटाइड अर्थराइटिसइस बीमारी के होने से जोड़ों में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है, वहीं व्यक्ति को चाल-फेर करने में कई सारी समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी का मुख्य कारण है हड्डियों की कमजोरी, ये इम्यून सिस्टम को धीरे-धीरे कमजोर कर देती है, जिससे ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये बीमारी जोड़ों के स्तर के साथ शुरू होती है। ये बीमारी सीधे तौर पर इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करती है, जिससे कि स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जानिए गठिया की बीमारी होने पर कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

chest pain,loss of appetite is early symptoms of rheumatoid arthritis