World No Tobacco Day 2021: इस तरह से अपनी स्मोकिंग हैबिट को करें बाय-बाय

World No Tobacco Day 2021: देश में तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। 15 वर्ष की उम्र के बच्चे भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। सभी को मालूम है कि स्मोकिंग छोड़ने पर शरीर में बदलाव (Benefits of quit smoking) देखने को मिलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) ने बताया कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद से ही हमारे शरीर फायदे मिलने लगते हैं। स्मोकिंग की आदत को व्यक्ति बहुत बार छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार इसमें फैल हो जाते हैं। इस बुरी लत से पीछा छुड़ा पाना काफी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।

स्मोकिंग से होने वाली बीमारियां

स्मोकिंग से कई बीमारियों का खतरा बना रहता है जैसे दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा आदि। अगर इन बीमारियों से निजात पानी है तो या तो सिगरेट की लत ना लगने दें या फिर जल्द से जल्द इससे निजात पाएं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मात्र 21 दिन में स्मोकिंग की बुरी लत से पीछा छुड़ा सकते हैं-

करें खुद को तैयार

सिगरेट की लत छोड़ने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना जरुरी है। आप खुद को यह समझाएं कि जो आप करने जा रहें हैं वो एक अच्छा काम है और इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

कब-कब लगती है तलब

खुद को तैयार करने के बाद इस बात पर ध्यान दें कि आपका सिगरेट का रुटीन क्या है। मतलब किस समय आपको सबसे ज्यादा सिगरेट की तलब होती है।

स्मोकिंग चार्ट करें तैयार

ये जान लेने के बाद कि आपको कब सिगरेट की तलब ज्यादा होती है। एक प्लान बनान होगा, इसके लिए एक कागज पर लिखकर इसे अपने घर या कमरे की दिवार पर चिपका दें और उसे रोज देखें।

डॉक्टर से लें राय

सबसे पहले और जरुरी है कि इस बारे में किसी डॉक्टर से चर्चा करें कि आपके पास कौन-कौन से तरीके हैं सिगरेट पीना कम किया जा सके। डॉक्टर कई तरीके बताएगा जिससे सिगरेट की लत को कम करने में कारगर होगी।

शूगरलेस च्युइंगम है बेहतर विकल्प

एक तरीका ये हैं कि खूब सारी च्युइंगम खरीद लें जिसमें चीनी ना हो। इसे जब भी क्रेविगं हो चबाएं। इससे अपने ऑफिस, घर और जहां भी जाए साथ रखें और खाते रहें। इसका एक फायदा है कि सिगरेट की क्रेविंग कम होगी साथ ही कई शोध बताते हैं कि च्युईंगम खाने से तनाव भी कम होता है।

अपनी पूरानी हॉबियों को खंगाले

सिगरेट छोड़ते समय थोड़ मु्श्किल होता है। ऐसे में जरुरी है कि आप किसी हॉबी के साथ जुड़ जाएं। जैसे स्वेटर बुनना, जी हां! ये कोई मजाक नहीं है बल्कि सच है कि स्वेटर सिलने या फिर सिलाई-बुनाई करने से मन आपके भटकेगा नहीं और सिगरेट की लत कमजोर होगी। ये दिमाग को व्यस्थ रखेगा लेकिन जरुरी नहीं है कि आप भी ये करें। जो आपको पसंद हो वो हॉबी ही चुनें।

लिप बाम हमेशा करें कैरी

सिगरेट छो़ड़ते समय होठों का सूखना आम बात है तो अपने साथ एक अच्छा लिप बाम जरुर रखें।

लंबी सांस आपको देगा कॉफिडेंस

सिगरेट छोड़ने की प्रक्रिया में एक काम जरुर ही करना चाहिए, वो है गहरी सांस लेना। रोज सुबह और शाम को 10 मिनट के लिए खुली हवा में जाकर कुछ समय के लिए लंबी सांसे लें। इससे खुद को ताजा महसूस करेंगे। इससे आपके अंदर कॉफिडेंस भी आएगा।

पीएं खूब पानी

खूब सारा पानी पिएं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। ये शरीर से जहर को निकालेगा जो सिगरेच पीने कि वजह से शरीर में जमा हो गया है।

तनाव से रहें दूर

अचानक से सिगरेट ना पीने से हो सकता है तनाव या चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में जरुरी है कि खुद को तनावमुक्त रखने के सारे प्रयास करें। खाली समय में टहलने जाएं। स्पा या मसाज लें, इससे तनाव से दूर रहेंगे।

एक्सरसाइज है बेहतर विकल्प

थोड़ा सा समय कसरत के लिए निकालें। कसरत करने सिगरेट की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो कम होगा। शरीर चुस्त होगा।

सीगरेट को करें बाय-बाय

ये करने के बाद आपको करने होगी सफाई। घर, कमरों, कार, ऑफिस जहां भी आपको सिगरेट मिलें उसे तुरंत फेंक दें। अपने आसपास ऐसी सभी चीजों को हटा दें जिससे आपको सिगरेट पीने का मन करे।

परिजनों का साथ है जरुरी

आप सिगरेट छोड़ रहे हैं इसे अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों को जरुर बता दें जिससे वो आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपको अपने फैसले पर गर्व होगा। अपने उन सभी दोस्तों से मिलना-जुलना रखें जो सिगरेट नहीं पीते हैं।

पिगी बैंक रखेगा स्मोकिंग से दूर

सिगरेट पर खर्च होने वाले पैसों को एक पिगी बैंक में डालें। इससे आपको अदांजा होगा कि इस बुरी आदत पर कितना खर्च करते थे। इन पैसे से इस लत से मुक्त होने के बाद कोई अच्छा सा गिफ्ट खुद को खरीदकर दें।

