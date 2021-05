AIIMS Guideline For Black Fungus: एम्स ने ब्लैक फंगस से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन्स, यहां पढ़ें

Black Fungus Symptoms: कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरप्रदेश सहित कई राज्यों में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस के मामलों में भी वृद्धि हुई है। यह आंखों और दिमाग पर सीधे असर डालने के साथ-साथ व्यक्ति की जान भी ले रहा है। लगातार Black Fungus के बढ़ते मामलों के बीच एम्स ने आज गाइडलाइन जारी की है। इसके जरिए आप ब्लैक फंगस की पहचान और इसका उपचार भी कर सकते हैं।

Read More: नाश्ते में इन 5 चीजों के सेवन में जरूर बरतें सावधानी, नहीं तो उठानी पड़ सकती है बहुत बड़ी हानि

किन व्यक्तियों में है ब्लैक फंगस का खतरा?

Covid-19 से संक्रमित मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट में अधिक समय से है।

डायबिटीज के मरीज जिन्होंने अधिक मात्रा में स्टेरॉयड और Tocilizumab की दवा का सेवन किया है।

कैंसर पीड़ितों में भी इलाज के दौरान ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है।

Read More: कोरोना के लिए बनी स्पुतनिक वैक्सीन के भी हैं कई साइड इफेक्ट, लगवाते वक्त जरूर बरतें सावधानी

Black Fungus Symptoms

व्यक्ति के नाक से खून बहना, काला फंगस सा कुछ निकलना या फिर पपड़ी जमना। नाक को उंगली से छूने पर सुन्न का एहसास होना।

चेहरे का सुन्न हो जाना और दांतों का अचानक से गिरना या मुंह में सूजन आना।

मुंह खोलने और खाने के बाद चबाने में दिक्कत का आना।

सिर दर्द के साथ आंखों में दर्द और आंखों का लाल होना।

आंखों की रोशनी कम होना या आंखों को खोलने बंद करने में समस्या

Read More: Covid-19 वैक्सीन के लिए ऐसे बुक करें अपॉइंटमेंट, पढ़ें पूरा प्रोसेस

Black Fungus Treatment

यदि आपको ब्लैक फंगस के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो आप तुंरत ENT के डॉक्टर से संपक करे।

ब्लड शुगर की समस्या है तो रोजाना उसे चेक करते रहें। बिना डॉक्टर की सलाह के सीटी स्कैन या एमआईआर न कराएं।

बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या स्टेरॉयड ना लें।

दवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें।

Web Title: How to detect Black Fungus at an early stage?