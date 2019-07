नई दिल्ली। बजट ( budget 2019 ) पेश होने में बस चंद घंटे बचे हैं। मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) अपने पिटारे से कुछ तोहफे देखर इन उम्मीदों को पूरा कर सकती हैं। दरअसल मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने पिछले 5 साल में करदाताओं की संख्या बढ़ाने से लेकर कर चोरी पर लगाम लगाने तक कई कड़े फैसले लिए। इस बार भी मोदी सरकार की कोशिश होगी की कर चोरी करने वालों पर कड़ी नजर रहे साथ ही मिडिल क्लास को खुश करे।



मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टैक्स रिबैट। जी हां मध्यमवर्गीय परिवार वालों को वित्त मंत्री से उम्मीद है कि उनको आयकर में ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए। वहीं सरकार की कोशिश रहेगी कि इकोनॉमी की ग्रोथ और टैक्स कलेक्शन में वृद्धि पर फोकस रहे।

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman, Minister of State for Finance, Anurag Singh Thakur & other officials, at the Finance Ministry. Budget for Financial Year 2019-20 to be presented tomorrow by Nirmala Sitharaman in Parliament. pic.twitter.com/sTwcUlZ3nT