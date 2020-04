लॉकडाउन के बीच इकोनॉमी को चलाने के लिए 20 अप्रैल से इन सेक्टर्स में शुरू हो जाएगा काम

नई दिल्ली। देश की इकोनॉकी एक बार फिर से रीस्टार्ट करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। कल यानी 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में काम शुरू हो जाएगा। वैसे इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अगर उन शर्तों पर वो सेक्टर्स खरे नहीं उतरें तो उन पर पहले से ज्यादा पाबंदियां भी होंगी। वैसे इस बात तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अपने संबोधन में बोल चुके हैं। उन्होंने 20 अप्रैल की डेट दी थी। जिसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे किस सेक्टर्स को छूट मिलेगी और किस सेक्टर्स को कम या ज्यादा छूट मिलेगी। अब इस मामले से भी पर्दा हट गया है। खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से ट्वीट कर इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर लॉकडाउन के बीच सरकार किन सेक्टर्स में रीस्टार्ट बठन दबाने जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने किया ट्वीट

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है के 20 अप्रैल से किन किन सेक्टर्स में किस तरह की शर्तों के साथ काम शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि यह छूट कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी। उनके अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिस भी तरह की छूट दी जा रही है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार है। इन गाइडलाइन को सभी को फॉलो करना होगा। वहीं उन्होंने यह भी राज्य सरकारें अपने तरीके से भी नियमों को सख्ती से लागू कर सकती हैं।

